TÄNA DELFI TV-s | Rakvere üritab neljanda järjestikuse võidu võtta Raplat võõrustades

Rakvere Tarvas - AVIS UTILITAS Rapla

22.01.2021, kell 19:00, Rakvere, Rakvere Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Basket.ee eelvaade:

Rakvere on saanud 14-st mängust seitse võitu. Viimati oldi koduplatsil vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ-ga ja kätte saadi 96:87 võit. Avaveerandi kaotas Rakvere kahe punktiga, aga poolajaks juhiti 50:41. Kolmas veerandaeg õnnestus jällegi Kalev/TLÜ-l paremini ja vahe vähendati kahele punktile. Neljandal veerandajal suutis aga Rakvere 32 puntki visata vastaste 23 vastu ja kokkuvõttes rakse võidu võtta. Egert Haller oli Rakvere resultatiivseim 25 punktiga. Kristaps Gluditis lisas 21 silma.

Egert Haller on Rakvere parimana visanud keskmiselt 15,8 punkti. Riley Hayes on võtnud 8,0 lauapalli ning Devin Harris andnud 5,8 korvisöötu, teinud 1,9 vaheltlõiget ja 0,4 viskeblokeeringut.

Rapla on 17-st mängust üheksa võitu kogunud. Viimati võõrustati Pärnu Sadamat ja vastu tuli võtta 88:93 kaotus. Pärnule kuulus avaveerand 29:22 ja eduseis aina suurenes. Poolajaks õnnestus aga Raplal nelja punktiga ette pääseda ning ka neljanda veerandaja eel oldi napis eduseisus. 1.22 enne lõppu oli seis 86:86 viigis, misjärel tegi Pärnu otsustava 7:2 spurdi ja otsustas mängu ära. Rapla eest viimase mängu pidanud Mario Ihring oli meeskonna parim 26 punkti ja 14 korvisööduga. Roberts Freimanis lisas 19 silma ja võttis 7 lauapalli.

Roberts Freimanis on Rapla parimana visanud keskmiselt 15,2 punkti ja võtnud 8,2 lauapalli. Saimon Sutt on andnud 4,3 korvisöötu ja teinud 1,5 vaheltlõiget. Al-Wajid Aminu on teinud 1,6 viskeblokeeringut.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rapla 89:81, teise aga Rakvere 84:76.

Tabeliseis: