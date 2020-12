TÄNA DELFI TV-s | Rakvere tahab valusa kaotuse eest TalTechilt revanši

Rakvere on kümne mänguga neli võitu kogunud. Viimati oldi võõrsil vastamisi just TalTechi meeskonnaga ja vastu tuli võtta valus 71:73 kaotus. 3.42 enne kolmanda veerandaja lõppu oli veel Rakvere 53:52 juhtimas, kuid edasi dikteeris kohtumist TalTech. 15 sekundit enne lõpuvilet vaatas tabloolt pärast Kristaps Gluditise realiseeritud vabaviset vastu 71:71 viigiseis, ent lõppsõna jäi TalTechile, kelle poolelt tabas Tanel Sokk mängu eelviimasel sekundil lähiviske ja tõi omadele raske võidu. Gluditis kogus Rakvere parimana 20 punkti, Devin Harris järgnes 14 punkti, 4 lauapalli ja 5 korvisööduga.

Egert Haller on Rakvere parimana visanud keskmiselt 15,5 punkti. Riley Hayes on võtnud 6,4 lauapalli, Devin Harris andnud 5,0 korvisöötu ja teinud 1,9 vaheltlõiget ning Renato Lindmets on teinud 0,3 viskeblokeeringut mängu kohta.

TalTech on 12 mängust neli võitu teeninud. Eelmises kohtumises võõrustati Tallinna Kalev/TLÜ-d ja kirja saadi 88:67 võit. Poolajaks oli 15-punktiline eduseis käes ning kolmanda veerandajaga suurendati vahe 27 punkti peale. Viimane neljandik küll kaotati, aga suurt edumaad maha ei mängitud. Jaan Puidet viskas TalTech kasuks 17 punkti ja võttis 9 lauapalli, Erik Keedus lisas 15 silma ja sai kätte 7 lauapalli.

Jaan Puidet on TalTechi parimana visanud keskmiselt 11,3 punkti, võtnud 6,7 lauapalli, andnud 3,1 korvisöötu, teinud 1,4 vaheltlõiget ja samuti 0,7 viskeblokeeringut.

Hooaja esimese omavahelise mängu oli Rakvere võitnud 82:68.