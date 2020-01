TÄNA DELFI TV-s | Põhimõttelises kohtumises lähevad vastamisi Rapla Avis Utilitas ning Tartu Ülikool

Rapla Avis Utilitas - Tartu Ülikool



25.01.2020, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Rapla on 18 mängust võitnud 11. Jaanuari esimeses kohtumises alistati võõrsil lisaajal BK Liepaja 92:87 ja seejärel saadi 91:80 jagu Jurmalast. Viimati kohtuti võõrsil TalTechiga ning võeti 98:90 võit. Indrek Kajupank on meeskonna parimana visanud keskmiselt 15,6 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,9 lauapalli ja Rait-Riivo Laane andnud 6,7 korvisöötu.

Tartu on teeninud 16 mängust seitse võitu. 20. detsembril alistati võõrsil Rakvere Tarvas 88:84 ja 11. jaanuaril Läti Ülikool 80:65. Viimati oldi vastamisi Pärnu Sadamaga, kelle üle saadi 82:73 võit. Adomas Drungilas on meeskonna parimana visanud keskmiselt 17,4 punkti ja võtnud 10,3 lauapalli. Tanel Sokk on jaganud 5,0 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Tartu koduplatsil 80:70. Turniiritabelis on Rapla kuuendal ning Tartu kaheksandal positsioonil.

Kohtumine algab Delfi TV eetris kell 17.00.