TÄNA DELFI TV-s | Play-off kohta jahtiv TalTech võõrustab ühisliiga tabeli viimast

Jekabpils/SMScredit.lv (2-24) ja TalTech (14-10) olid viimati vastamisi 21. oktoobril. Esimene veerandaeg kuulus kindlalt TalTech-ile 26:14, kuid Jekabpils püsis mängus ning poolajaks oli vahe kümme punkti. Kolmanda veerandaja lõppedes juhtis TalTech 60:49 ja hoolimata Jekabpilsi pingutustest suudeti turvalist edumaad hoida ning 76:65 võit kirja saada. Oliver Metsalu viskas TalTech-i parimana 20 punkti. Praeguseks Riia VEF-i siirdunud Verners Kohs oli Jekabpilsi resultatiivseim 18 punktiga.

TalTech pidi viimati valusa 76:78 kaotuse vastu võtma Läti Ülikoolilt (8-16). Siiski on alles võimaus põhiturniiri neljandat kohta püüda, kuid arvesse tuleb võtta ka seda, et BK Ogrel (16-10) on mängida jäänud vaid kaks mängu jõukohaste vastaste AVIS UTILITAS Rapla (12-13) ja VALMIERA GLASS VIA (7-18) vastu. Kaks võitu vähem kogunud TalTech-i ootavad lisaks Jekabpilsile ees mängud Valmiera (7-18), Tallinna Kalev/TLÜ (11-14) ja BC Valga-Valka/Maks&Moorits (6-19) meeskonnaga.

Toomas Raadik on TalTech-i parimana visanud keskmiselt 17,9 punkti. Jaan Puidet on võtnud 7,0 lauapalli. Leon Gillmore III on Jekabpilsi poolelt toonud 14,8 silma ja kogunud 7,3 lauapalli.