TÄNA DELFI TV-s | Pärnu võtab koduväljakul vastu TalTechi meeskonna

Pärnu on 17 mänguga kogunud seitse võitu. Detsembri kahes esimeses matšis tuli AVIS UTILITAS Raplalt ja Tallinna Kalev/TLÜ-lt kaotus vastu võtta, aga seejärel alistati BC Valga-Valka Maks&Moorits ning Jurmala vastavalt 73:71 ja 80:78. 8. jaanuaril oldi võõrsil vastamisi BK Ogrega, kellele kaotati 71:77. Lauris Blaus on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,0 punkti ja võtnud 7,1 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 7,5 korvisöötu.

TALTECH on saanud 16 mängust viis võitu. Detsembris kaotati võõrsil Läti Ülikoolile 63:71, Riia VEF-ile 69:74 ja BK Ventspilsile 83:95. Uue peatreeneri Kris Killingu käe all suudeti aga kaotusteseeria lõpetada, kui võõrsil alistati lisaajal 106:104 VALMIERA GLASS VIA. 8. jaanuaril võõrustati Tallinna Kalev/TLÜ-d ja leppida tuli 97:116 kaotusega. Joonas Järveläinen on visanud meeskonna parimana keskmiselt 16,7 punkti. Oliver Metsalu on võtnud 5,0 lauapalli ja Sten Olmre on andnud 3,1 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis TALTECH 94:83.