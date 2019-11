TÄNA DELFI TV-s | Pärnu võõrustab Jurmalat, Tartu kohtub võõrsil Eesti-Läti liiga meistriga

BK Ventspils - Tartu Ülikool

09.11.2019, kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: EST LAT BL Youtube

Ventspils on seitsmest mängust kuus võitnud ja kaotanud 89:93 BK Ogrele. Eesti klubidest on seljatatud Pärnu Sadam 110:76 ja Tallinna Kalev/TLÜ 97:61. Ronalds Zakis on visanud keskmiselt 14 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 9,1 lauapalli ja Wesley Lamar Washpun jaganud 5,3 korvisöötu.

Tartu on suutnud kuue kohtumisega vaid kaks võitu teenida. Hooaja avamängus saadi 90:84 jagu BC Valga-Valka/Maks&Mooritsast ning viimati alistati 65:63 Valmiera. Ootamatu 59:65 kaotus saadi Läti Ülikoolilt ja Eesti klubidest on jäädud alla veel Kalev/Cramole 71:94, Pärnu Sadamale 77:85 ja Tallinna Kalev/TLÜ-le 68:73. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 17,5 punkti, võtnud 10,7 lauapalli ja andnud 3,2 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Ventspilsi kasuks, vastavalt 88:83 ja 85:59.

Pärnu Sadam - Jurmala

09.11.2019, kell 17:00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV, TELIA LIVE

Pärnu on kaheksa mänguga teeninud kolm võitu: 89:64 Valmiera, 74:61 Rakvere Tarva ja 85:77 Tartu Ülikooli vastu. 30. oktoobri mängus BC Kalev/Cramo vastu tegutseti kaheksa mehega ja kaotati kohtumine 60:109. Eesti klubidest on tunnistatud veel TalTechi 94:83 paremust. Kolm päeva tagasi heideldi võõrsil BK Liepajaga ja jäädi alla 86:90. Meeskonnast on lahkunud Robert Benjamin Marberry ja Ernests Kalve ning asemele saabus hooajal 2016/17 BC Valga-Valka/Maks&Mooritsat esindanud Ivars Rihards Žvigurs. Jeremiah Daniel Paige on visanud keskmiselt 12,3 punkti. Lauris Blaus on võtnud 6,3 lauapalli ja Siim-Markus Post jaganud 6,4 korvisöötu.