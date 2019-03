TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam alustab veerandfinaalseeriat põhiturniiri võitnud Ventspilsi vastu

Basket.ee eelvaade:

Pärnu oli Ventspilsiga tänavusel hooaja esimest korda vastamisi juba 3. oktoobril - võõrsil kaotati Läti tippklubile 62:97. 10. veebruaril avanes aga võimalus suure kaotuse eest vastu nõelata, mil suudeti mängus püsida ning viimane neljandik algas Ventspilsi kümnepunktilisest eduseisust. Mitmel korral jõudis Pärnu veel kolme punkti kaugusele, aga Ventspils edu käest ei andnud ja teenis raske 82:72 võidu. Saimon Sutt sai tolles kohtumises kirja 17 punkti, Rihards Lomasž tõi külaliste parimana 19 silma.

Ventspils oli põhiturniiril sisuliselt peatamatu. Kui hooaja avamängus BC Kalev/Cramolt võeti vastu 85:97 kaotus, siis Tallinna klubi alistati viimati 91:82, mis tähendas 27 järjestikust võitu koduses liigas. Pärnu meeskond jõudis esikaheksasse tänu 24. märtsil saadud 91:85 võidule Kalev/TLÜ vastu. Üllatusvõimelised pärnakad siiski on ja kahtlemata loodetakse mängus olla ka 31. märtsil Ventspilsis. Põhiturniiril õnnestus Pärnul kahel korral jagu saada Betsafe Jurmalast ning 8. novembril näidati korralikult hambaid Riia VEF-ile, aga ikkagi tuli valusa 72:76 kaotusega leppida.

Demetre Rivers on Pärnu resultatiivseim 17,5 punktiga, Mihkel Kirves on toonud 15,0 punkti ja saanud kätte ka 8,4 lauapalli. Justin Alexander Alstoni nimel on 6,8 lauapalli. Ventspilsi parimad on Rihards Lomažs ja Jonathan Arledge vastavalt 13,5 ja 12,7 punktiga. Ousmane Drame on kogunud 7,3 ning Janis Beržins 5,9 lauapalli.