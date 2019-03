TÄNA DELFI TV-s | Pärnu läheb võõrsil põhiturniiri võitja vastu võitu püüdma

Basket.ee eelvaade:

Põhiturniiril esikoha saavutanud BK Ventspilsi ja tabeli kaheksanda Pärnu Sadama vaheline avamäng kujunes oodatust tasavägisemaks. Poolajaks olid pärnakad 46:38 ees ja kolmandal veerandajal suurendati eduseis juba 14 punktile. Ventspils ikkagi pani jõuga oma paremuse maksma ja võttis raske 83:80 võidu. Trumbid on hetkel seega Läti tippklubi käes. Korduskohtumine toimub Ventspilsi koduväljakul ja kuigi kolmepunktiline edu on napp, siis Pärnu peab edasipääsuks neljapunktilise võidu võtma meeskonnalt, kes kaotas hooaja jooksul vaid ühe mängu, seda BC Kalev/Cramole.

Esimeses mängus kuulus Ventspilsile lauavõitlus 37:35. Pärnu tabas seevastu väljakult viskeid 47-protsendiliselt, Ventspils 46-protsendiliselt. Rihards Lomažs viskas võitjate eest 16 punkti ja 11 silma lisas Maris Gulbis. Henri Wade-Chatman ja Saimon Sutt olid Pärnu parimad võrdselt 17 punktiga. Justin Alexander Alston sai kirja 14 punkti ja 7 lauapalli ning Demetre Rivers 13 punkti ja 6 lauapalli.