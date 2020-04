TÄNA DELFI TV-s | Paf korvpalli e-spordiliiga avamäng pakub Kristo Saage ja Reinar Halliku duelli

Pärnu poolelt võtavad Playstationi pultide taga koha sisse Siim Markus Post, Sten Saaremäel, Märt Rosenthal, Saimon Sutt, Reinar Hallik, Jeremiah Paige ja draft'ist valitud e-sportlane Paul Paine.

Rakvere poolelt tulevad vastu Kristo Saage, Arvan-Johhanes Lippasaar, Egert Haller, Rain Veideman, Tormi Niits, Ragnar Leppikus ja draft'ivalik Hardi Paloots.

Kõik me teame, millised võimed on ühel või teisel mängumehel korvpalliväljakul, kuid kuidas saavad nad hakkama virtuaalses maailmas? Eriti põnev saab olema vastasseis Saage – Hallik, sest nende kahe sõbralikud suhted ja teravad väljaütlemised on teada juba varasemast ajast.

Füüsilisel korvpalliplatsil kohtusid mainitud mehed viimati 2017. aasta 10. märtsil, kui Halliku koduklubi Pärnu jäi numbritega 75:84 alla Saagele ja TLÜ/Kalevile. Hallik kogus toona 28 mänguminutiga 5 silma, 6 resultatiivset söötu, 3 lauapalli ja 2 vaheltlõiget. Saage vastas 9 silma, 3 lauapalli, 2 resultatiivse söödu ja 1 vaheltlõikega.

Kui kiired näpud on vanameistritel NBA 2K20 mängus näeme juba laupäeval kell 11. Kaks tund hiljem, 13 lähevad vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ ja Rapla Avis/Utilitas ning kell 15 asuvad võistlustulle TalTech ja BC Kalev/Cramo. Kohtumisi näeb otseülekandes Inspiras, Delfi TV-s ja TV3 Sport Eesti Facebooki lehel. Stuudios juhib vägesid korvpalliekspert Siim Raudla.

Vaata liiga ajakava SIIT!