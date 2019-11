TÄNA DELFI TV-s | Paf Eesti-Läti korvpalliliigas tuleb Müürsepa ja Kullamäe klubide duell

Tallinna Kalev/TLÜ - TALTECH

30.11.2019, kell 17.00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Telia TV, Delfi TV

Kalev/TLÜ jaoks algas hooaeg nelja kaotusega, misjärel võideti 73:68 Tartu Ülikooli. Edasi tuli taas neli kaotust ja viimati teeniti kindel 98:79 võit Valmiera üle, millega on võistkond nii kümnest kohtumisest kaks vastast alistanud. Meeskonna uusim täiendus Michael Balogun on visanud keskmiselt 18 punkti. Michael Kyre Buchanan on võtnud 7,9 lauapalli ja Martynas Mažeika on jaganud 4,5 korvisöötu.

Üheksast mängust neli võitnud TalTech on kaks viimast kohtumist kaotanud. Kui BK Ogrele jäädi üpris kindlalt 79:98 alla, siis viimases mängus Tartu Ülikooliga tuli vastu võtta napp 81:85 kaotus. Enne matši Ogrega oli meeskond kolm mängu järjest võitnud, vastavalt BK Liepaja, Rakvere Tarva ja BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa vastu. Joonas Järveläinen on visanud keskmiselt 18,2 punkti ja võtnud 5,1 lauapalli. Norman Käbin on andnud 5,4 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 1:1. TalTech võitis võõrsil 81:76 ja Kalev/TLÜ omakorda võõrsil 99:83. Meeskonnad olid vastamisi ka Eesti meistrivõistluste poolfinaalis, kus Kalev/TLÜ teenis 3:0 seeriavõidu.