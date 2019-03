TÄNA DELFI TV-s | Kumb tahab rohkem? Pärnu Sadam ja Tallinna Kalev/TLÜ heitlevad play-off kohale

Kalev/TLÜ suurimad skooritegijad on Ronald Eric McGhee Jr ja Damarcus Jamaal Harrison keskmiselt 15,6 ning 12,4 punktiga. Karl-Johan Lips on võtnud 7,9 ning Janar Talts 5,9 lauapalli. Demetre Rivers on Pärnu kasuks toonud 17,9 ja Mihkel Kirves 14,7 punkti. Kirves on kogunud ka 8,4 lauapalli ja Justin Alexander Alstonil on neid 6,4.