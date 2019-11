TÄNA DELFI TV-S | Kas Valga-Valka suudab üheksandal üritusel võiduarve avada?

Enne mängu: Valga-Valka pole sellel hooajal ainsa meeskonnana veel võiduarvet avada suutnud. Seni on peetud kaheksa mängu ja viimati tuli BK Ogrelt võõrsil vastu võtta 66:100 kaotus, kuigi poolajaks oli vahe minimaalne.

Eelmistes kohtumistes Rakvere Tarva, TALTECH-i ja AVIS UTILITAS Rapla vastu on suudetud samuti mängus püsida, kuid kolmanda veerandajaga antud initsiatiiv täielikult vastasele. 16-aastane Ricards Daniels Vanags on viimaste mängude lõikes visanud keskmiselt 12,5 punkti. Vladimir Bulatovic on võtnud 6,3 lauapalli ja Branko Jereminov on jaganud 4,5 korvisöötu.

Jurmala on üheksa mängu pidanud ja võitnud neist viis. Pärast 9. novembri 61:68 kaotust Pärnu Sadamale on saadud kaks järjestikust võitu, kui alistatud 81:74 Tallinna Kalev/TLÜ ning 76:75 Rakvere Tarvas. Ugis Pinete on visanud keskmiselt 12,3 punkti. Denis Krestinin on võtnud 7,1 lauapalli ja Edgars Jeromanovs on andnud 4,8 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 1:1. Valga-Valka võitis võõrsil 85:66 ja Jurmala omakorda võõrsil 90:67.

Lisaks kohtuvad Eesti-läti liigas täna Liepaja ja Riia VEF.