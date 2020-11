TÄNA DELFI TV-s | Kas TalTech suudab Tartu Ülikooli vastu võtta võõrsil revanši?

Basket.ee eelvaade:

Tartu on käimasoleval hooajal kaks võitu ja kaks kaotust kogunud. Viimati võeti koduplatsil vastu AVIS UTILITAS Rapla ning lisaajal tuli tunnistada nappi 74:76 kaotust. Seejuures oli Rapla neli minutit enne lõpuvilet 11 punktiga ees, aga kui mängida jäi 27 sekundit, viis Oliver Suurorg Tartu kaugviskest 69:67 ette. Eduseis anti siiski käest ja külalised osutusid viimasel viiel minutil paremaks. William Rayman viskas Tartu eest 31 punkti ning sai kätte 12 lauapalli. Hendrik Eelmäe lisas 13 silma, 4 lauapalli ja 4 korvisöötu.

William Rayman on Tartu võistkonnas tõusnud enamike näitajate poolest meeskonna resultatiivseimaks. Ta on visanud keskmiselt 23,3 punkti, võtnud 9,3 lauapalli, teinud 1,5 viskeblokeeringut ja 1,5 vaheltlõiget. Hendrik Eelmäe on jaganud keskmiselt 4,5 korvisöötu.

TALTECH on viie mänguga suutnud ühe võidu võtta. Eelmises mängus võõrustati AVIS UTILITAS Rapla meeskonda ja vastu tuli võtta 49:63 kaotus. Kui avapoolaeg 25:24 võideti, siis määravaks sai kolmas veerandaeg, mis kuulus Raplale 23:9. Kahekohalise punktiarvuni jõudis ainsana Kristjan Kangur, kes tõi 14 silma ja võttis 7 lauapalli. Talle järgnesid Tanel Sokk ja Erik Keedus 9 punktiga, kellest viimane sai kätte veel 8 lauapalli.

Oliver Metsalu on toonud keskmiselt 10,2 punkti. Jaan Puidet on võtnud 6,2 lauapalli ja Sander Viilup andnud 3,0 korvisöötu. Georg Allemann on teinud 0,5 viskeblokeeringut mängu kohta ning Indrek Kajupank sooritanud 1,5 vaheltlõiget.

Tartu ja TalTech on tänavu korra juba omavahel mänginud. 24. oktoobril pidi TalTech võtma kodus vastu kaotuse numbritega 67:79.