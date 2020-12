TÄNA DELFI TV-s | Kas Tallinna Kalev suudab poolfinaalis BC Kalev/Cramot üllatada?

BC Kalev/Cramo on viimasest viiest Paf liiga mängust kaotanud ühe (74:79 Pärnu Sadamale). Tallinna Kalev/TLÜ pole sel hooajal oma mängu veel leidnud, kaotatud on 9 kohtumist järjest. Viimases omavahelises mängus jäi Cramo peale 92:74.

Nagu eespool mainitud alistas Cramo teisipäeval Pärnu Sadama, Tallinna Kalev/TLÜ-l sel nädalal Paf liiga mänge ei ole. Kalev/TLÜ poolelt on viimastest mängudest eemale jäänud Siim-Markus Post, Brandis Raley-Ross ja Karl-Johan Lips, Cramo poolelt on vigastusega rivist väljas tagamängija Chavaughn Lewis.

Võtmemängijad

Meistriliigas on Kalev/Cramo suurimaks korvikütiks kerkinud 25-aastane ameeriklane Marcus Keene, kes on keskmiselt toonud 16,3 punkti, 3,4 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu. Karikavõistlustel on ta seni visanud 13 silma mängu kohta. Korvialust kontrollib Cramol 206 sentimeetri pikkune Devin Thomas, kelle keskmised näitajad Eesti-Läti liigas on 12,3 punkti ja 10,9 lauapalli ning karikavõistlustel 9,5 silma ja 7 lauapalli. Samuti on häid esitusi näidanud eestlased Kregor Hermet, Rauno Nurger, Sten Sokk ja Martin Dorbek. Uusima täiendusena liitunud 203 sentimeetri pikkune Maurice Kemp on samuti kõva täiendus, oma esimeses mängus VTB Ühisliigas Kaasani Unicsi vastu tõi ta 10 silma ja 5 lauapalli, võidumängus Pärnu vastu kõmmutas mees 21 punkti ja haaras 5 lauapalli.

Kalev/TLÜ poolelt on nii karikamängudes kui Eesti-Läti liigas suurim korvikütt olnud Brandis Raley-Ross, vastavalt 24 ja 20 silmaga mängu kohta. Viimasest mängust Pärnu vastu pisivigastuse tõttu eemale jäänud Ross peaks eelseisvaks poolfinaalis kõigi eelduste kohal siiski rivis olema.

Resultatiivsuselt järgmised mehed on Karl-Johan Lips ja Siim-Markus Post, kuid nemadki on vigastustega kimpus. Kui Paf liiga mängus Tartu vastu hüppeliigest vigastanud Lips loodetakse karikavõistluste poolfinaaliks mängukorda saada, siis põlvehädaga kimpus olev Post kindlasti väljakule ei tule.

Korvialuses võitluses tuleb Cramo pikkadega mürama hakata Jeremy McLaughlinil ja Emmanuel Wembil.