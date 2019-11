TÄNA DELFI TV-s | Kas Raplal õnnestub Kalev/Cramole vastupanu osutada?

Rapla Avis Utilitas - BC Kalev/Cramo



02.11.2019, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Rapla on suutnud kuuest mängust võita viis. Esmalt alistati 84:76 Tallinna Kalev/TLÜ, seejärel VALMIERA GLASS VIA 73:68 ja BK Liepaja 80:66. BK Ogre vastu kaotati kohtumine 73:81, aga edasi on võidetud TALTECH-i 86:69 ja BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonda 86:75. Montae Glenn on visanud keskmiselt 16,2 punkti ja võtnud 11,0 lauapalli. Rait-Riivo Laane on jaganud 6,2 korvisöötu.

Kalev/Cramo alustas tänavust hooaega 93:67 võiduga BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle. Seejärel tuli üllatuslikult võõrsil alla vanduda Jurmalale 56:68, aga viimati alistati Tartu Ülikooli meeskond kindlalt 94:71. Kolmapäeval, 30. oktoobril võõrustati Pärnu Sadama tiimi ja saadi kindel 109:60 võit. Kristjan Kitsing on kalevlaste parimana visanud keskmiselt 13,3 punkti. Janari Jõesaar on võtnud 7,0 lauapalli ja Martin Dorbek jaganud 4,3 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Kalev/Cramo kasuks, vastavalt 81:68 ja 84:77.

BK Ventspils - Jurmala



02.11.2019, kell 17:00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Best4Sport TV

Ventspilsil on õnnestunud võtta viis võitu ja kaotatud on vaid BK Ogrele 89:93. BK Liepaja seljatati 97:46, Pärnu Sadam 110:76, VALMIERA GLASS VIA 107:72, Tallinna Kalev/TLÜ 97:61 ja Läti Ülikool 98:61. Ronalds Zakis on visanud keskmiselt 14,8 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 9,5 lauapalli ja Wesley Lamar Washpun on andnud 5,3 korvisöötu.