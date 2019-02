TÄNA DELFI TV-s | Kas Rapla võiduseeria jätkub ning Tartu alistatakse käesoleval hooajal teist korda?

Viisik Rapla, Tartu, Jurmala, Kalev/TLÜ ja Pärnu on omavahel ära jagamas viimased kolm play-off kohta. Hetkseisuga on eelmainitust kaks viimast välja jäämas, aga kaheksandal positsioonil paikneva Jurmalaga on vahe vaid üks võit ning lisaks on Läti klubil üks mäng rohkem peetud.

Tartut ootab ees veel seitse kohtumist ja šansid esikaheksas lõpetada on head, sest vastamisi ollakse veel ka turniiritabeli lõppu kuuluvate BK Liepaja, Läti Ülikooli ning BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonnaga. Raplal on pidada veel kuus mängu ja ka neil on mängida Läti Ülikooli ning samuti tabeli viimase Jekabpilsiga. Lisaks Tartule on ees ootamas aga kolm keerulist mängu, kui koduplatsil võetakse vastu kolm esineliku võistkonda: BK Ventspils, BC Kalev/Cramo ja BK Ogre.

Tartu resultatiivseimad on Arnas Velicka ja Kregor Hermet, kes visanud keskmiselt 19,8 ja 15,8 punkti. Keskmängija Tautvydas Šlezas on võtnud 11,1 ning Julius Kazakauskas 8,4 lauapalli.

Hunter Mickelson on toonud Rapla eest 14,5 ja Dominique Hawkins 14,4 punkti. Mickelsoni nimel on veel 7,5 lauapalli ning Ervins Jonats on neid kätte saanud 7,1 mängu kohta.