TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo suudab Riia VEF-i pika võiduseeria lõpetada?

Riia VEF - BC Kalev/Cramo

11.01.2020, kell 18:00, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Telia TV, Delfi TV, Best4Sport TV

VEF pole senise 16 mänguga veel kordagi kaotanud. Möödunud kuul võideti viie punktiga TalTechi ja kuue punktiga seljatati Rapla Avis Utilitas ning Läti Ülikool. Rakvere Tarva üle saadi võit koguni 100:65 ja lähikonkurendi BK Ogre üle 88:70.

Rapla meeskonda lahkunud Vikotrs Iljinsi asemele toodi seni Venemaa esiliigas Peterburi Spartakis pallinud lätlasest korvialune jõud Arnolds Helmanis. Arturs Kurucs on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,7 punkti. Alexander Madsen on võtnud 7,3 lauapalli ja Lester Medford on andnud 6,3 korvisöötu.

Kalev/Cramo on 15-st mängust võitnud 13. Detsembris saadi neli võitu, sealhulgas alistati võõrsil 86:85 BK Ventspils ja 98:59 BK Liepaja. Kyle Vinales on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,5 punkti ja andnud 3,9 korvisöötu. Janari Jõesaar on võtnud 5,8 lauapalli.

Meeskonnad sellel hooajal omavahel veel kohtunud pole, kuid mullu võitis kõik viis mängu VEF. Nende seas Eest-Läti liiga põhiturniiri kohtumised, Final Four turniiri poolfinaalmängu ja ka VTB Ühisliiga kaks põhiturniiri matši.