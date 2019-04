TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo saab tähtsas mängus lõpuks Riia VEF-ist jagu?

Põhihooaja lõpetas VEF teisena ning Kalev/Cramo kolmandana. Veerandfinaalis alistati vastavalt Rapla Avis Utilitas ning Tartu Ülikool.

Sel hooajal on Kalev/Cramo ja VEF omavahel kohtunud koguni neljal korral ning kõikidel juhtudel on peale jäätnud lätlaste tiim. VEF on kahel korral võitnud nii Eesti-Läti liigas ning ka Ühisliigas. Samas Ühisliigas läheb suures plaanis jälle paremini kalevlastel. Kalev/Cramo on Ühisliigas 10 võidu ja 11 kaotusega kaheksas, VEF aga 8 võidu ja 15 kaotusega 11.

Kalev/Cramo ja VEF-i kohtumine algab Saku suurhallis kell 20.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.

Loe tänases Eesti Päevalehes ilmunud eelvaadet Kalev/Cramo ja VEF-i mängule.