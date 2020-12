TÄNA DELFI TV-s | Kalev/TLÜ üritab üllatada võimsas hoos Pärnut

Tallinna Kalev/TLÜ - Pärnu Sadam

02.12.2020, kell 19:30, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/TLÜ on kümnest mängust saanud vaid kaks võitu. Eelmises mängus võõrustati Raplat ning leppida tuli 83:89 kaotusega. Kalevi poolelt tõi Brandis Raley-Ross 20 punkti ja võttis 6 lauapalli. Siim-Markus Post lisas 18 silma.

Raley-Ross on meeskonna parimana visanud keskmiselt 19,6 punkti ning jaganud 5,2 korvisöötu. Emmanuel Wembi on võtnud 7,4 lauapalli ja teinud 1,7 viskeblokeeringut ning seni ühe mängu pidanud Austin Wrighten on teinud 2,0 vaheltlõiget.

Pärnu on kümnest mängust võitnud juba kaheksa. Viimati heideldi võõrsil Rakvere Tarva meeskonnaga ning kätte saadi 76:72 võit. Mihkel Kirves tõi Pärnu parimana 21 punkti ja 8 lauapalli. Edon Maxhuni lisas 13 silma.

Edon Maxhuni on visanud meeskonna parimana keskmiselt 18,0 punkti ja andnud 5,2 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 8,9 lauapalli, Lauris Blaus teinud 1,1 viskeblokeeringut ja Märt Rosenthal 1,9 vaheltlõiget.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Pärnu 98:92.

Veel on täna vastamisi kell 19.00 BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits ning kell 19.30 TalTech - Rakvere Tarvas.