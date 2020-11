TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võtab Eesti-Läti liigas vastu Kristjan Kanguri ja TalTechi

BC Kalev/Cramo - TalTech

21.11.2020, kell 14:00, Tallinn, Saku Suurhall

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/Cramo on ära pidanud kuus mängu ja võitnud neist viis. Eelmises mängus võõrustati Rapla meeskonda, kellest saadi läbi raskuste 76:74 jagu, kusjuures hooaja esimene omavaheline mäng kaotati 80:82. Nüüdki oli Raplaga tükk tegu ja neljanda veerandaja alguses oli eduseis kõigest neljapunktiline. Rapla küll püsis paari viske kaugusel, aga kalevlased viigistada ei lubanud ja keeruline võit tuli ära. Devin Thomas viskas 22 punkti ja võttis 13 lauapalli. Marcus Keene lisas samuti 22 punkti ning hankis 4 lauapalli ja andis 7 korvisöötu.

Marcus Keene on meeskonna parimana visanud keskmiselt 17,8 punkti ja andnud 6,0 korvisöötu. Devin Thomas on võtnud 11,6 lauapalli, Martin Dorbek teinud 2,0 vaheltlõiget ja Rauno Nurger teinud 1,0 viskeblokeeringut.

TalTech on seni olnud kaheksal korral võistlustules ning võitnud kaks mängu. Viimati olid võõrsil vastamisi Pärnu Sadama meeskonnaga ja leppida tuli 69:77 kaotusega. Avaveerand 19:18 võideti, kuid otsustav neljandik algas Pärnu seitsmepunktilisest eduseisust. Põnevust hoidis TalTech siiski üleval ja näiteks 32 sekundit enne lõpuvilet oli vahe vaid viiepunktiline. Pärnu ikkagi edumaad käest ei andnud ning TalTech sai järjekordse kaotuse. Kristjan Kangur viskas meeskonna parimana 24 punkti ja võttis 6 lauapalli. Tanel Sokk tõi 16 silma ja andis 4 korvisöötu.

Erik Keedus on meeskonna parimana visanud keskmiselt 9,8 punkti. Jaan Puidet on võtnud 6,0 lauapalli ja teinud 1,5 vaheltlõiget. Kristjan Kangur on andnud 3,2 korvisöötu ja Georg Allemann teinud 0,5 viskeblokeeringut.

TalTech ja Kalev/Cramo olid omavahel vastamisi ka 18. novembril ning viimased teenisid 81:67 võidu.