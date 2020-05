TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo üritab pärnakate võiduseeria lõpetada

Pärnu Sadam/Transcom (3-0) vs BC Kalev/Cramo (2-1)

Tänases esimeses mängus algusega kell 17:00 lähevad vastamisi järjepanu kolm võitu teeninud Pärnu Sadam/Transcom ja BC Kalev/cramo, kellel kirjas kaks võitu ja üks kaotus, vahendas Basket.ee. Pärnakad on selja prügiseks teinud nii TALTECH-il, Tallinna Kalev/TLÜ-l kui Rakvere Tarval. Cramo on võidutsenud Tallinna Kalev/TLÜ ja TALTECH-i vastu, kuid Rakvere Tarvalt tuli vastu võtta napp kaotus (56:58). Suvepealinna suurim korvikütt seni on draftist valitud Paul Paine keskmiselt 18,7 silmaga mängu kohta. Cramo resultatiivseim on Carl Sooär, kes oma 27 punktiga kohtumise kohta on liiga paremuselt teine skooritegija.

Tartu Ülikool (2-1) vs TALTECH (0-3)

Algusega kell 19:00 asuvad võistlustulle Tartu Ülikool ja TALTECH. Tartlased pidid laupäeval tunnistama tabeliliidri Pärnu 53:51 paremust, kahes esimeses kohtumises alistati Rapla ja Rakvere. TALTECH-i meeskond pole võiduarvet veel avanud, kuid kindlasti pole nemadki oma viimast sõna veel öelnud. Taaralinna võistkonna mängija Hannes Saar on hetkel keskmiselt 28,7 punktiga liiga suurim skoorija. TALTECH-i poolelt on treener Kris Killing toonud 18,5 silma mängu kohta.

Rakvere Tarvas (1-3) vs Tallinna Kalev/TLÜ (2-2)

Õhtu lõpetab Rakvere Tarva ja Tallinna Kalev/TLÜ vastasseis algusega kell 21:00. E-liigat kahe kindla võiduga alustanud kalevlased on viimastes mängudes pidanud tunnistama nii Pärnu kui Kalev/Cramo paremust. Rakvere suutis põneva lõpuga mängus alistada Kalev/Cramo, kuid on pidanud tunnistama Rapla, Tartu ja Pärnu paremust. Karl-Johan Lips on Kalevi kindel liidermängija, keskmiselt on ta kogunud 23,5 punkti mängus. Tarva draftivalik Hardi Paloots on seni toonud 20 silma mängu kohta.