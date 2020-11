TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo läheb Raplalt revanši võtma

Basket.ee eelvaade:

Kalev/Cramo on viiest mängust neli võitnud. Eelmises mängus oldi vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ-ga ning kuigi avapoolaeg võideti, õnnestus vastastel kolmandal veerandajal vahe vähendada viiepunktiliseks. Neljanda veerandajaga pani Kalev/Cramo ikkagi kvaliteedi maksma ja võeti lõpuks 92:74 võit. Devin Thomas viskas 24 punkti ja sai kätte 9 lauapalli, Tanel Kurbas järgnes 15 punkti ja 6 lauapalliga.

Marcus Keene on visanud keskmiselt 17,8 punkti ja andnud 6,0 korvisöötu. Devin Thomas on võtnud keskmiselt 11,6 lauapalli, Martin Dorbek teinud 2,0 vaheltlõiget ja Rauno Nurger teinud 1,0 viskeblokeeringut.

Rapla on kaheksa mänguga viis võitu kogunud. Viimases mängus võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja vastu tuli võtta 76:84 kaotus. Poolaeg kuulus Raplale, aga tugeva kolmanda veerandaja teinud Rapla tuli keerulisest seisust välja ja pääses ka korra juhtima. Otsustaval viimasel neljandikul oli Rakvere siiski kindlam. Rapla parimatena tõid 20 punkti Al-Wajid Aminu ja Saimon Sutt, kes võtsid veel vastavalt 7 ning 6 lauapalli.

Roberts Freimanis on Rapla resultatiivseimana visanud keskmiselt 16,0 punkti ja võtnud 8,9 lauapalli. Mario Ihring on jaganud 4,9 korvisöötu ning Saimon Sutt teinud 2,1 vaheltlõiget. Al-Wajid Aminu nimel on keskmiselt 1,5 viskeblokeeringut.

11. novembril kohtus Rapla võõrsil Pärnu Sadama meeskonnaga ja vastu tuli võtta 69:83 kaotus.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Rapla koduplatsil 82:80 võidu. Vaata tolle mängu otsustavaid hetki!