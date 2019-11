TÄNA DELFI TV-s | Kaks Kalevit lähevad esmakordselt pärast finaalseeriat vastamisi

BC Kalev/Cramo - Tallinna Kalev/TLÜ

13.11.2019, kell 19:00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/Cramo on tänavuse hooajaga kogunud kuus võitu ja ühe kaotuse, kui võõrsil jäädi 56:68 alla Jurmalale. Teistes mängudes on võetud vähemalt 23-punktiline võit, kirjutab Basket.ee. Kyle Vinales on meeskonna parimana visanud keskmiselt 13,3 punkti. Jonathan Leon Holton on võtnud 8,0 lauapalli ja Aigars Škele jaganud 4,0 korvisöötu.

Kalev/TLÜ saldo on just vastupidine ning ainus võit on saadud Tartu Ülikooli üle skooriga 73:68. Kaotusi on kogunenud seega kuus, kusjuures kõige napim Riia VEF-ilt skooriga 96:99.

Hooaja esimestes mängudes Tartu Ülikooli meeskonda esindanud Martynas Mažeika kogus Kalev/TLÜ eest eelmises kohtumises BK Ogre vastu 21 punkti ja andis 5 korvisöötu, olles sellega hetkel tiimi resultatiivseim. Michael Kyre Buchanan on võtnud keskmiselt 8,4 lauapall.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 2:0 Kalev/Cramo kasuks, vastavalt 79:72 ja 93:92. Eesti meistrivõistlustel kohtuti ka finaalseerias ja seal oli Kalev/Cramo kõigis kolmes mängus parem.