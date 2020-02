TÄNA DELFI TV-s | Heas hoos TalTech võtab Eesti-Läti liigas vastu liidermeeskonna Ogre

TalTech on 22 mängust saanud kaheksa võitu, mis annab 10. koha. Kui jaanuaris kaotati kõik neli kohtumist, siis veebruaris on see-eest kõik kolm mängu võidetud. Esmalt alistati 76:73 Jurmala ning edasi alistati 12 punktiga nii Liepaja kui ka Latvijas Universitate.

Joonas Järveläinen on visanud tänavu meeskonna parimana keskmiselt 17,9 punkti. Oliver Metsalu on võtnud 5,9 lauapalli ja Norman Käbin andnud 4,4 korvisöötu.

Ogre jätkab liidrikohal ning 23 mängust kaotanud vaid ühe. See juhtus 29. detsembril Riia VEFi vastu (70:88). James Batemon on visanud meeskonna parimana keskmiselt 17,5 punkti, Kristaps Dargais on võtnud 9,0 lauapalli ja Rinalds Sirsninš andnud 7,3 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Ogre 98:79.

Turniiritabel