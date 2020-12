TÄNA DELFI TV-s | Eesti korvpalli karikavõistlustel peetakse tulised poolfinaalmängud

Tallinna Kalev/TLÜ ja BC Kalev/Cramo kohtumine algab 19. detsembril kell 17.00, Rakvere Tarva ja Pärnu Sadama poolfinaalis pannakse pall mängu kell 19.45. Paf Superkarika pronksikohtumine peetakse päev hiljem, algusega kell 15:30 ja finaal samuti pühapäeval kell 18:00. Kõiki mänge näeb otseülekandes nii Telia Inpsira telekanali kui Delfi TV veebiplatvormi vahendusel. Kohtumisi kommenteerivad Siim Raudla ja Kristo Saage.

Mängude eelvaade:

Kodusaalis, ent ilma kodupubliku toetuseta mängival Rakvere Tarval tuleb vastamisi minna tänavusel hooajal väga heas hoos oleva Pärnu Sadama meeskonnaga, kirjutab Basket.ee mängude ülevaates. Kui Juris Umbraško juhendatav Tarvas on viimasest viiest mängust võitnud kolm, siis Heiko Rannula hoolealused on edukad olnud kuues mängus järjest.

Viimases omavahelises liigamängus novembri lõpus pakkusid meeskonnad tasavägise lahingu, millest tulemusega 76:72 väljus võitjana Pärnu. Pärnakad pidasid oma viimase ametliku mängu teisipäeval kui kodusaalis tuli alla vanduda BC Kalev/Cramole. Rakvere läheb karikavõistluste poolfinaalile vastu võidukalt, kui kolmapäeval alistati kodusaalis Tartu Ülikooli meeskond numbritega 85:78.

Võtmemängijad

Pärnu meeskonna ridades on tänavu liidrirolli kerkinud 22-aastane Soome koondise mängujuht Edon Maxhuni, kes on Paf Eesti-Läti liigas kogunud keskmiselt 17,9 punkti mängu kohta. Tema karikavõistluste keskmine punktisaak on 10,75. Samuti on väga head hooaega tegemas 24-aastane ja 198 sentimeetri pikkune Mihkel Kirves, kelle keskmised näitajad Paf liigas on 10 punkti ja 7,5 lauapalli. Karikavõistlustel on ta seni kogunud 13,3 punkti ja 6 lauapalli mängus. Samuti tasub silma peal hoida tagamängijate Robert Valge ja Märt Rosenthali tegemistel, head mängu on näidanud ka lätlased Linards Jaunzems ja Lauris Blaus.

Rakvere ridades on soliidset hooaega tegemas ameeriklasest tagamängija Devin Lee Harris. Paf liiga möödunud kuu kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud 28-aatane Harris on liigamängudes keskmiselt kogunud 11,3 punkti, 4,5 lauapalli ja 5,3 resultatiivset söötu. Karikavõistlustel on tema senised näitajad 18,8 punkti, 4,3 lauapalli ja 7,3 resultatiivset söötu.