TÄNA DELFI TV-s | BC Kalev/Cramo sõidab külla "väiksele" Kalevile

Kalev/TLÜ on 17 mängust kuus võitu kogunud. 8. jaanuaril võeti TALTECH-i üle kindel 116:97 võit ning viimati osutati võõrsil Riia VEF-ile tugevat vastupanu, kui avapoolaeg võideti, aga lõpuks tuli 70:76 kaotus vastu võtta. Martynas Mažeika on meeskonna parimana visanud keskmiselt 18,9 punkti. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,4 lauapalli ja Ronald McGhee andnud 4,0 korvisöötu.

Kalev/Cramo on 18 mänguga 15 võitu saanud. Jaanuaris toimunud esimeses kohtumises alistati VALMIERA GLASS VIA 96:61 ja neli päeva hiljem võeti võõrsil tulises lahingus 70:69 võit Riia VEF-i üle. Edasi tuli tunnistada BK Ventspilsi 95:77 paremust ning viimati oldi 73:50 üle Läti Ülikoolist. Kyle Vinales on meeskonna parimana visanud keskmiselt 15,2 punkti ja andnud 4,1 korvisöötu. Janari Jõesaar on võtnud 5,8 lauapalli.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/Cramo koduplatsil 111:65.