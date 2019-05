Talts ilmselt lõpetab, Kangur soovib jätkata

„Arvan, et meistriliigas võib see olla minu viimane medal," sõnas Janar Talts pärast Olybet meistriliiga finaalseeria kolmandas mängus Kalev/Cramolt saadud kaotust. „Sada protsenti kindel see pole, igatahes täna ei taha ma seda veel kohe välja ütelda, kuid suure tõenäosusega on see nii." Talts lisas, et esiliigast on talle juba pakkumisi tehtud.

Vaatamata finaalseerias saadud 0:3 kaotusele, tundis 36-aastane mängumees hõbeda üle rõõmu. Põhiturniiri järel sai väike Kalev alles kuuenda asetuse ning sealt finaali jõudmine tähendas korraliku saavutust. „Kalev/Cramole jäime muidugi igas asjas alla, seda pole mõtet isegi analüüsida. Kuid me jõudsime finaali, see oli meie lagi," nentis ta.

Taltsi eakaaslane, samuti 36-aastane Kalev/Cramo kapten Kristjan Kangur plaanib aga mängumehe karjääri jätkata. „Ma ei usu, et tänavuse hooaja järel ketsid varna panen. Plaanis on veel natuke mängida," kinnitas ta ja lisas, et tal on meistermeeskonnaga leping veel üheks hooajaks. „Las me praegu tähistame pika hooaja lõppu, eks siis homme või ülehomme saab hakata edasise peale mõtlema."