TalTech tõi korvi alla kaks noort eestlast

„Meie kaks uut mängijat on Karl-Kristjan Karpin ning Rait Tammet. Karl-Kristjan tuleb meile otse noorteliigast ning Tammet Kadrina Karudest. Varasemalt on Tammet kuulunud ka Pärnu Sadama meeskonda,“ teatas TalTechi meeskond.

“On suur haruldus kui Eesti meistriliiga klubi mõlemad pikad on Eesti mehed,” tõdes TalTechi peatreener Gert Kullamäe. “Mehed on oma korvpallurikarjääri päris alguses, mistõttu usun, et treeningkeskkond, mida tahame neile pakkuda on täpselt see, mida nad vajavad.“