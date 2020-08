Tallinna Kalev toob tagasi aastate eest Eestis säranud ameeriklase

33-aastane Brandis Raley-Ross ja Tallinna Kalev on jõudnud kokkuleppele, kuid ameeriklasest tagamängija saabumine on koroonakriisi tõttu raskendatud. Meeskonna mänedžeri Oliver Lälli sõnul pole USAst tavapärasel moel võimalik Eestisse tulla.

„Üks võimalus on vormistada tööviisa, sellega pääseb ta vähemalt Euroopa lennule. Samas võib vahemaandumisel tekkida ikkagi probleeme - kas tuleb minna karantiini või saadetakse kodumaale tagasi. Reeglid ei muutu mitte päevade, vaid tundidega," selgitas Läll. „Teine võimalus on see, et mängija läheb ise saatkonda ja hakkab endale viisat ajama. See võib võtta nädalaid."

Läll usub siiski, et Raley-Ross õnnestub Eestisse tuua ning see võiks juhtuda augusti lõpus.

Raley-Ross tegi Eestis debüüdi üheksa aastat tagasi just Tallinna Kalevi särgis. Hiljem jõudis ta särada Rakvere Tarvas ning teenis sellega lepingu Eesti esiklubis Kalev/Cramos, kus pidas siiski vastu vaid pool hooaega.

Möödunud hooaega alustas Raley-Ross Montenegro meeskonnas KK Mornar Basket. Aadria liigas kogus ta keskmiselt 3,8 punkti ja 1,8 söötu. Meeskond mängis ka Meistrite Liigas, kus tema näitajad olid 4,4 punkti ja 1,8 söötu. Jaanuaris kolis Raley-Ross Hong Kongi liigasse. Sisuliselt vahetuseta mängides olid tema keskmised näitajad 23,6 punkti ja 7,9 söötu.

Koos Raley-Rossiga peaks saabuma ka tsenter Emmanuel Wembi. 23-aastane mees on pallinud NCAA 2. divisjonis, mullu alustas ta Euroopa karjääri Horvaatia meistriliigas Alkar Sinj ridades. Tema keskmised näitajad olid 10,4 punkti ja 8,4 lauapalli.

Tallinna Kalev kogunes treeninguteks eile. Leegionäridest olid kohal 23-aastane leedulasest mängujuht Mantvydas Staniulis ja tema kaasmaalasest tsenter 24-aastane Tomas Zdanavicius.

Staniulis pallis kahel viimasel hooajal Leedu esiliigas Mazeikiai Ereliai ridades. Mullu olid tema keskmised näitajad 26,6 minutit, 10,5 punkti ja 5,9 söötu. Statistika põhjal on tegemist hea kaugviskajaga - kolmeste tabavusprotsent oli 40,3. Mazeikiai meeskond esiliigas tabeli teise poolde.

24-aastane 203 cm pikkune keskmängija Tomas Zdanavicius mängis mullu Makedoonia meistriliiga keskmike hulka kuuluvas Kozuvi meeskonnas. Keskmiselt 26 minutit platsil viibinud leedulane kogus selle ajaga keskmiselt 13,9 punkti ja 6,1 lauapalli. Ta on kuulunud Leedu U18 koondisse, kuid kodumaa meistriliigas on saanud platsile vaid kolmes kohtumises. Enne Makedooniasse siirdumist kuulus temagi Leedu esiliigas osaleva Mazeikiai Ereliai rivistusse.