TÄISPIKKUSES ja FOTOD | Rakvere Tarvas sai võõrsil magusa võidu Rapla üle

Võitjatele tõid Egert Haller 18 ning Kristaps Gluditis ja Devin Lee Harris 13 punkti. Kaotajate resultatiivsemad olid Brandon Reginald Childress 17 ja Roberts Freimanis 13 silma.

Turniiritabeli Eesti osas on Rapla 12 võidu ja üheksa kaotusega kolmas. Liidripositsioonil on Kalev/Cramo 12 võidu ja kahe kaotusega. Tarvas on kümne võidu ja kümne kaotusega neljas.





Enne mängu:

AVIS UTILITAS Rapla - Rakvere Tarvas

27.02.2021, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Rapla on 20 mänguga kogunud 12 võitu. 19. veebruaril oldi võõrsil vastamisi samuti Rakvere meeskonnaga, keda võideti 84:72. Avaveerand kuulus Raplale 22:21 ja poolajaks juhiti 45:38. Kolmanda veerandaja lõppedes oli Rakvere jaoks kaotusseis sama suur ning kuigi suudeti mängus püsida, õnnestus Raplal viimane neljandik samuti võita ja nii ka kogu mäng. Al-Wajid Aminu viskas Rapla eest 17 punkti ja võttis 7 lauapalli. 15 punkti tõid Roberts Freimanis ja Sven Kaldre, kellest esimene hankis veel 10 lauapalli.

Brandon Childress on Rapla parimana visanud keskmiselt 24,0 punkti ja teinud 3,5 vaheltlõiget. Roberts Freimanis on võtnud 8,5 lauapalli, Saimon Sutt andnud 4,2 korvisöötu ja Al-Wajid Aminu teinud 1,6 viskeblokeeringut.

24. veebruaril oli Rapla võõrsil vastamisi TalTechiga ja mäng võideti 87:71.

Rakvere on 19 mänguga üheksa võitu kogunud. Viimati kohtuti võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga ning vastu tuli võtta 78:94 kaotus. Avaveerand kuulus Tartule 25:19, kuid poolajaks oli seis 48:48 viigis. Tasavägiselt kulgenud kolmanda veerandaja tulemusena olid külalised punktiga ette pääsenud, aga viimast neljandikku alustas Tartu 14:0 spurdiga ning Rakvere enam kaotusseisust välja ei tulnud. Kristaps Gluditis tõi Rakvere kasuks 25 punkti. Riley Hayes lisas 15 punkti.

Kristaps Gluditis on Rakvere parimana visanud keskmiselt 16,9 punkti. Riley Hayes on võtnud 7,5 lauapalli, Devin Harris andnud 5,6 korvisöötu ja teinud 0,5 viskeblokeeringut ning Rihards Kuksiks teinud 2,0 vaheltlõiget.