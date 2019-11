Kaks aastat tagasi teenis ta Eestis lühiajalise lepingu alusel leiba ka BC Kalev/Cramos. Mažeika rääkis portaalile Korvpall24.ee, et Tallinnas meeldib talle väga ja avaldas lootust, et võib-olla on ta kunagi Cramos tagasi.

Kalev/TLÜ-s peab ta enim lugu peatreenerist Martin Müürsepast. "Ta on legend, Eestimaa kuningas. Müürsepp võiks mitte midagi ka teha, ikka mehed tahaksid tema eest võita," lausus ta.

