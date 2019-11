Suure kaotuse saanud Valga-Valka jätkab endiselt võiduta

Jurmala tegi vahe sisse juba avaveerandil, mis võideti 26:11. Teise veerandi mängis Valga-Valka Jurmalaga võrdselt ning kaotas veerandi napilt 26:27, mis aga tähendas, et poolajaks oli siiski külaliste edu juba 53:37.

Kolmanda veerandiga kasvatas Läti klubi vahet veelgi ning viimase perioodi eel juhiti 70:47. Viimane veerand oli juba vormistamise küsimus.

Valga-Valka parimana tõi Ricards Daniels Vanags 23 silma, Rain Raadiku arvele jäi 9 punkti. Võitjate Resultatiivseim oli 20 punkti visanud Kristians Sulcs.

Valga-Valka jätkab seega ainsana Eesti-Läti ühisliigas võiduta, olles kaotanud kõik üheksa kohtumist. Jurmala sai nelja kaotuse kõrvale kuuenda võidu.

Enne mängu: Valga-Valka pole sellel hooajal ainsa meeskonnana veel võiduarvet avada suutnud. Seni on peetud kaheksa mängu ja viimati tuli BK Ogrelt võõrsil vastu võtta 66:100 kaotus, kuigi poolajaks oli vahe minimaalne.

Eelmistes kohtumistes Rakvere Tarva, TALTECH-i ja AVIS UTILITAS Rapla vastu on suudetud samuti mängus püsida, kuid kolmanda veerandajaga antud initsiatiiv täielikult vastasele. 16-aastane Ricards Daniels Vanags on viimaste mängude lõikes visanud keskmiselt 12,5 punkti. Vladimir Bulatovic on võtnud 6,3 lauapalli ja Branko Jereminov on jaganud 4,5 korvisöötu.

Jurmala on üheksa mängu pidanud ja võitnud neist viis. Pärast 9. novembri 61:68 kaotust Pärnu Sadamale on saadud kaks järjestikust võitu, kui alistatud 81:74 Tallinna Kalev/TLÜ ning 76:75 Rakvere Tarvas. Ugis Pinete on visanud keskmiselt 12,3 punkti. Denis Krestinin on võtnud 7,1 lauapalli ja Edgars Jeromanovs on andnud 4,8 korvisöötu.