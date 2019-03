Suure finaali eel: täna algas Eesti-Läti korvpalliliiga Final Fouri piletimüük

Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul on OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniiri toimumine Tallinnas ühelt poolt vägev sündmus kohalikele korvpallifännidele, kuid teiselt poolt suur väljakutse korraldajatele.

Meenutuseks: Tallinn sai Final Fouri õnnelikuks korraldajaks, kui veebruraris toimunud Tähtede mängul Tartu linnapea Urmas Klaas võttis klaasanumast palli, mille sisse oli kirjutatud Tallinn. Teine pall ehk Ventspilsi meeskond jäi sel korral korraldusvõimalusest ilma.

„Loomulikult on meil hea meel, et Eesti-Läti liiga esimene finaalturniir toimub Tallinnas ja saame hooaja kõige põnevamad mängud tuua publikule koju kätte. Koostöös Läti kolleegide, korraldajaklubi ja Ekspress Meediaga tahame liigale pakkuda unustamatu kulminatsiooni, kus jagub lisaks põnevale sportlikule poolele ka meelelahutust ja show`d igale maitsele. Fännidel saab olema suur osa selles, et võidukarikas jääks Eestisse," lausus Kuhi

Läti korvpalliliidu liigade juht Edgars Bērziņš loodab, et elevus finaalturniiri ümber tekib juba veerandfinaalidega, kus selguvad neli parimat klubi.

„Intriigi tekitamiseks on turniirisüsteem ideaalne, sest finaali jõudmiseks on vaja võita ainult üks mäng. Loodame, et liiga esimene trofee reisib Tallinnast Lätti!," oli ta lootusrikas.

Liiga veerandfinaalid saavad läbi 30. märtsil, mängitakse kaks mängu ja võitja selgub tulemuste summerimisel.