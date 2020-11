Sel nädalal Delfi TV-s | Kalev/Cramol ja Pärnul võidukohustus, TalTech üritab viiendat järjestikust kaotust vältida

2. detsembril kohtuti Rakvere Tarva meeskonnaga.

Kalev/TLÜ on kümnest mängust kaks võitu teeninud. Eelmises mängus võõrustati AVIS UTILITAS Raplat ning leppida tuli 83:89 kaotusega. Poolaja Kalev/TLÜ võitis ja ka viimase neljandiku eel oldi kahe punktiga juhtimas. Pidurdamatus hoos oli aga Rapla mängujuht Mario Ihring, kes tõi lõpuks 31 punkti ja vedas Rapla raske võiduni. Kalev/TLÜ poolelt tõi Brandis Raley-Ross 20 punkti ja võttis 6 lauapalli. Siim-Markus Post lisas 18 silma.

Brandis Raley-Ross on meeskonna parimana visanud keskmiselt 19,6 punkti ning jaganud 5,2 korvisöötu. Emmanuel Wembi on võtnud 7,4 lauapalli ja teinud 1,7 viskeblokeeringut ning seni ühe mängu pidanud Austin Wrighten on teinud 2,0 vaheltlõiget.

2. detsembril võõrustati Pärnu Sadamat.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/TLÜ 85:65.

Läti klubidest on teisipäeval, 1. detsembril vastamisi BK Ogre ja Valmiera Glass VIA. Reedel, 4. detsembril heitlevad Latvijas Universitate - VEF Riga ja BK Liepaja - BK Ogre ning laupäeval, 5. detsembril kohtuvad Valmiera Glass VIA - BK Ventspils.