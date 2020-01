Revanši võtnud Tartu Ülikool sai magusa võidu Pärnu üle

Võõrustajad alustasid kohtumist suurepäraselt, minnes 11:2 juhtima. Veerandaja lõpuks oli Tartu Ülikooli edu 27:16. Poolajaks oldi ees 46:35. Teisel poolajal võõrustajad Pärnut enam kordagi ohtlikult lähedale ei lasknud ja lõpuks võeti üheksapunktiline võit.

Võitjate poolelt tõi Robert Valge 21 silma, kuus kolmest tabanud Tanel Sokk lisas 18 ja Adomas Drungilas 17 punkti. Üleplatsimeheks kerkis Pärnu poolelt Märt Rosenthal 23 punktiga.

Tartu teenis üheksa kaotuse kõrvale seitsmenda võidu, Pärnu jätkab kaheksa võidu ja 11 kaotusega.

Enne mängu: Tartu on kogunud kuus võitu ja üheksa kaotust. Viimati võeti koduplatsil vastu Läti Ülikool ja kirja saadi 80:65 võit. Kregor Hermet on visanud meeskonna parimana keskmiselt 17,9 punkti. Adomas Drungilas on võtnud 10,5 lauapalli ja Tanel Sokk andnud 5,0 korvisöötu.

Pärnu on saanud kaheksa võitu ja kümme kaotust. 8. jaanuaril tuli tasavägises kohtumises tunnistada Ogre 77:71 paremust, aga viimati seljatati 94:82 TalTech. Lauris Blaus on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,8 punkti ja võtnud 7,3 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 7,1 korvisöötu.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Pärnu kodus 85:77 võidu.