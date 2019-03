Raskest seisust välja tulnud Tartu Ülikool murdis Jurmala ja kindlustas põhihooajal kuuenda koha

Tartu jaoks algas kohtumine üsna mustades toonides, kui avaveerand kaotati koguni 14:27. Poolajaks mäng aga võrdsustus ning Betsafe läks puhkama 43:42 eduseisus. Ka kolmanda veerandaja järel juhtis Jurmala veel ühe punktiga, kuid viimase veerandaja 28:21 paremus tõi võidu Tartule.

Tartu eest tegid sel korral suurepärase esituse Kregor Hermet ja Arnas Velicka. Hermeti arvele jäi 34 punkti. Kõik 40 minutit mänginud Velicka lisas 33 silma. Nii viskasid kaks meest tartlaste 95 punktist koguni 67.

Tänu võidule kindlustas Tartu endale Eesti-Läti liiga põhihooaja kuuenda koha. Tartu kontole jäi 14 võitu ja 14 kaotust. Jurmala on nüüd aga 13 võidu ja 15 kaotusega seitsmes. 12 võidu ja 15 kaotuse peal on aga Rapla Avis Utilitas, Pärnu Sadam ning Tallinna Kalev/TLÜ. Pühapäeval mängivad Kalev/TLÜ ja Pärnu omavahel ning Rapla vastaseks on Latvijas Universitate.