Rapla võttis võõrsil Valga-Valka üle magusa võidu

Rapla alustas hooaega kolme võiduga. Võõrsil saadi tugeva teise poolaja toel 84:76 jagu Tallinna Kalev/TLÜ-st ja VALMIERA GLASS VIA seljatati lõpusekunditel 73:68. Koduplatsil oldi BK Liepajast 80:66 paremad, aga seejärel jäädi võõrsil 73:81 alla BK Ogrele, kes seni veel kaotusekibedust ei ole pidanud tundma. Viimati teenis Rapla eduka neljanda veerandajaga 86:69 võidu TALTECH-i üle. Ameeriklasest keskmängija Montae Glenn on visanud Rapla eest keskmiselt 16,2 punkti ja kogunud 11,0 lauapalli. Rait-Riivo Laane on andnud 6,2 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1 viiki. Valga-Valka teenis Haapsalus peetud kohtumises 83:81 võidu ning Rapla võttis omakorda Valgas 85:70 võidu.

Latvijas Universitate - BK Ventspils





27.10.2019, kell 17:30, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Youtube EST LAT BL

Läti Ülikooli võistkond pidi hooaja esimeses mängus tunnistama Riia VEF-i 88:58 paremust, aga 11 päeva hiljem alistati Tartu Ülikool 65:59. Jurmala meeskonnale vastu ei saadud ja sealt tuli 53:91 kaotus. Renars Birkans on kandnud meeskonnas liidrirolli, olles visanud keskmiselt 11,3 punkti ja võtnud 5,0 lauapalli. Rendijs Feikners on andnud 4,5 korvisöötu.

BK Ventspils on head minekut näidanud, mida jääb siiski varjutama 89:93 kaotus BK Ogrele. Teistes kohtumistes purustati BK Liepaja 97:46, Pärnu Sadam 110:76, VALMIERA GLASS VIA 107:72 ja Tallinna Kalev/TLÜ 97:61. Ronalds Zakis on visanud keskmiselt 14,8 punkti. Ameeriklased Ryan Shanahan Luther ja Wesley Lamar Washpun on võtnud vastavalt 9,0 lauapalli ja andnud 6,0 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Ventspilsi kasuks, tulemustega 78:60 ja 89:61.

TALTECH - BK Liepaja





27.10.2019, kell 18:00, Tallinn, TalTech Spordihoone

TALTECH-i hooaeg algas kahe järjestikuse kaotusega, vastavalt 100:103 VALMIERA GLASS VIA-le ja 57:93 Jurmalale. Pärnu Sadama üle võeti 94:83 võit, aga viimati jäädi 69:86 alla AVIS UTILITAS Raplale. Joonas Järveläinen on meeskonna resultatiivseimana visanud 18,3 punkti ja võtnud 5,5 lauapalli. Norman Käbin on jaganud 5,8 korvisöötu.

BK Liepaja on seni pidanud kuus mängu ning saanud kätte ühe võidu BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle skooriga 90:77. Rakvere Tarvale kaotati 65:81, BK Ventspilsile 46:97, AVIS UTILITAS Raplale 66:80, Riia VEF-ile 70:76 ja BK Ogrele 91:109. Rihards Kuksiks on visanud keskmiselt 14,5 punkti. Andrejs Šelakovs on kogunud 9,8 lauapalli ja Kristaps Plavnieks andnud 5,2 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 TALTECH-i kasuks, tulemustega 99:82 ja 98:91.