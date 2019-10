Rapla sõlmis ameeriklasest tagamängijaga lepingu

Testimiseks Raplasse tulnud 193cm pikkune ja 25-aastane Williams mängis ülikooliajal esmalt kaks hooaega Missouri State-West Plains ülikoolis, seejärel liikudes Texas Tech ridadesse. Viimasest olid tema keskmised näitajad 25,3 mänguminutit, 10,7 punkti, 3 lauapalli ja 1,6 korvisöötu.

Ülikoolikarjääri järel tuli Williams Euroopasse, mängides hooajal 2017/2018 Portugalis, 2018/2019 Kosovos. Kahes Kosovo klubis mängides olid tema keskmised näitajad eelmisel hooajal 33,7 platsil veedetud minutit, mille ajal tõi ta 17,3 punkti, võttis maha 4,4 lauapalli, jagas kaaslastele 3,8 resultatiivset söötu ja sooritas 1,5 vaheltlõiget.

„D-Will on end Raplas olles tõestanud täpselt sellise mängumehena, nagu meile teda siia tulles tundus, et ta olla võiks. Ta on väljakul kiire, 1-1 olukordades tugev, ning ei ole kade ka meeskonnakaaslasi söötudega toitma,“ ütles mängija kohta meeskonna peatreener Toomas Annuk. „Williams täiendab tänavu Raplas olevate tagamängijate komplekti hästi ja on hästi meeskonda sulandunud.“

Rapla eest on Williams väljakul käinud kolmes kohtumises, keskmiselt 20.2 minutiks. Meeskonnale on ta seni keskmiselt statistikasse toonud 13,7 punkti, 2,3 lauapalli, 2,7 resultatiivset söötu ning 1 vaheltlõike.