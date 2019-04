Rapla korvpallimeeskond toob play-off'ideks appi kogenud Leedu treeneri

Rapla Korvpalliklubi juhi Jaak Karbi sõnul on uut lisandust kaua oodatud. „Tegelikult oli meil Annuki peatreeneriks saamisest peale ikkagi kindel plaan talle välismaalt kogenud abiväge leida. Seetõttu oleme väga õnnelikud, et oleme saanud Prakuraitisega lõpuks käed lüüa ning ta meeskonna juurde tuua. Prakuraitis on selgelt väga suurte kogemustega treener, samuti meie peatreeneri hea ammune tuttav. Oleme lootusrikkad, et tema meeskonda sulandumine läheb selle võrra veelgi kiiremini ning temast on meile hooaja viimases faasis palju abi,“ sõnas Karp.

Panevežyse korvpallist treenerina välja kasvanud Prakuraitis on lisaks Leedule pea- ja abitreeneri ametit pidanud ka Rumeenias, Poolas, Ukrainas, Kosovos ja Bahreinis, olles nii mõneski riigis noppinud ka olulisi tiitleid. Kogenud treeneri jaoks on tänavune hooaeg esimene kord Eesti korvpalli panustada.

Prakuraitis saabub Eestisse juba täna ning liitub koheselt meeskonna treeningutega. Päris kindlasti saab teda treeneripingil kohata juba Rapla Avis Utilitase järgmisel mängul, milleks on 10. aprillil kell 19.00 Sadolini spordihoones peetav Eesti meistrivõistluste esimene veerandfinaal, vastaseks Pärnu Sadam.