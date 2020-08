Rapla korvpallimeeskond peab leidma uued liidrid. Suur roll jääb leegionäridele

Meeskonnas jätkavad Rapla oma kasvandikud Marek Ruut ja 18-aastane Markus Ruubel ning paar viimast hooaega meeskonda kuulunud Joonas Šein.

Suur roll saab Raplas olema leegionäridel. Karp tõdes, et ilmselt tuleb palgata neli välismaalast. „Eestlastega on seis nagu ta on... midagi pole teha," sõnas ta. „USAst mängijate toomine on varasemast keerulisem, kuid see peaks olema siiski võimalik. Mujale Euroopasse tuleb sealt mängijaid iga päev."

Rapla peatreenerina jätkab Toomas Annuk, abitreeneri rolli pakutakse oma klubi noortetreenerile Allar-Raul Antsonile.