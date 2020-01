Rapla alistas leegionäride toel võõrsil TalTechi ja kerkis valitseva meistri kannule

Rapla on 17 mänguga saanud kümme võitu. 8. jaanuaril saadi võõrsil BK Liepaja üle lisaajal magus 92:87 võit, kui tuldi muuhulgas välja 20-punktilisest kaotusseisust. Viimati saadi koduplatsil 91:80 jagu Jurmalast. Indrek Kajupank on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,8 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,8 lauapalli ja Rait-Riivo Laane andnud 6,8 korvisöötu.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Rapla kodus 86:69 võidu.

Jurmala - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

18.01.2020, kell 17:00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Best4Sport TV

Jurmala on 16 mänguga üheksa võitu kogunud. 28. detsembril kaotati napilt 78:80 Pärnu Sadamale ning 11. jaanuaril tuli võõrsil Raplalt vastu võtta 91:80 kaotus. Ugis Pinete on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,9 punkti. Denis Krestinin on võtnud 7,5 lauapalli ja Edgars Jeromanovs andnud 5,2 korvisöötu.

Valga-Valka on 16 mänguga saanud vaid ühe võidu. 6. jaanuaril jäädi koduplatsil Läti Ülikoolile 66:81 alla ning 10. jaanuaril kaotati vaatamata tasavägisele avapoolajale BK Ventspilsile 73:112. Viimati võõrustati BK Liepajat ja avati võiduarve skooriga 84:76. Ricards Daniels Vanags on visanud meeskonna parimana keskmiselt 12,1 punkti. Vladimir Bulatovic on võtnud 7,1 lauapalli ja andnud 3,1 korvisöötu.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Jurmala võõrsil 87:65 võidu.

Riia VEF - Tallinna Kalev/TLÜ

18.01.2020, kell 18:00, Riia, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Youtube EST LAT BL

VEF on 17 mänguga kogunud 16 võitu. 29. detsembril alistati liidrite heitluses BK Ogre 88:70, aga 11. jaanuaril tuli vastu võtta hooaja esimene kaotus, kui BC Kalev/Cramole jäädi 69:70 alla. Arturs Kurucs on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,4 punkti. Alexander Madsen on võtnud 7,3 lauapalli ja Lester Medford andnud 6,2 korvisöötu.

Kalev/TLÜ on 16 mänguga saanud kuus võitu. 28. detsembril kaotati võõrsil Raplale 78:90, kuid viimati saadi TalTechist kindlalt 116:97 jagu. Hiljutine täiendus ja seni ühe mängu kaasa teinud Ronald McGhee on visanud meeskonna parimana 20 punkti ja andnud 5 korvisöötu. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,4 lauapalli.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis VEF võõrsil 99:96 võidu.