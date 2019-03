Rait Käbin: korvpallis mängib rolli väike pisiasi - vahepeal pead sisse ka viskama!

"Esimene emotsioon on õnneks möödas," rääkis Käbin Delfile ja Eesti Päevalehele telefonitsi umbes tund peale mängu. "Meeste meel oli muidugi mõru. Mängisid kaks võrdset võistkonda. Nemad olid täna tublimad ja suutsid rohkem kannatada."

"Oma poistele mul kaitse koha pealt midagi ette heita pole. Esimesel poolajal 37 punkti visata lasta on okei. Aga me ei saanud ise korvi, mis võib olla tingitud play-off'i pingest," jätkas ta.

"See, mis me kaitses kokku leppisime, toimis 30 minutit. Rünnakuplaanist peeti samuti kinni. Korvpallis on see väike pisiasi juures, et vahepeal tuleb sisse ka visata. Vahepeal ei saavutanud me üldse korve."

TalTechi visked väljakult tabasid vaid 34-protsendiliselt (23/67), Ogrel läksid sisse täpselt pooled visked (30/60). Kahepunktivisete tabavus oli TalTechil 45% (20/44), Läti klubil 56% (22/39), kolmesed vastavalt 13% (3/23) ja 38% (8/21), vabavisked 62% (10/16) ja 77% (17/22). Lauavõitluse kaotas TalTech 29:51, pallikaotusi tehti aga oluliselt vähem (6 vs 16).

Eesti-Läti Korvpalliliigas on pühapäeval kavas kolm veerandfinaalmängu. Tartu Ülikool võtab vastu BC Kalev/Cramo meeskonna, võõrsil kohtuvad BK Ventspils ja Pärnu Sadam ning Riia VEF ja Rapla Avis Utilitas.

Mängu tipphetked: