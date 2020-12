Publikule keskmist sõrme näinud Kalev/Cramo ameeriklase tegu hakatakse uurima

Selline juhtum on Eesti liigas harv nähtus. Korvpalliliidu võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul on äärmiselt tõenäoline, et alaliidu distsiplinaarkomisjon hakkab asja uurima.

"Loomulikult. Kindlasti läheb see uurimisse. See ei ole normi piires käitumine ja selliseid asju vaadatakse kindlasti üle," ütles Ausmaa.

"Tavaliselt kirjutavad kohtunikud mängu kohta raporti ja kui vaja, võtab distsiplinaarkomisjon selle asja menetlusse. Otsus tuleb vastu võtta kolme tööpäeva jooksul," lisas ta.

Kui Keene'i karistatakse, ootab klubi ees kas rahatrahv või Keene'i mängukeeld.