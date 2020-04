Põrmu langenud Valga korvpallitiimi viimane peatreener: asjaajamine lonkas, me ei suutnud mängijat isegi arsti juurde saata

"Treenerina tahaksin, et mu ümber oleks täiskohaga meditsiiniabi. Ei tohi minna nagu lõppenud hooajal, kui me ei teadnud kuu aega ühe mängija vigastuse kohta, sest meil polnud võimalust teda uuringutele saata," rääkis Zarkovic Läti Delfile.

"See oli Mike Best. Tundus, et ta sai sõrmevigastuse, millest taastumiseks on vaja paari päeva puhkust. Aga seis läks iga päevaga halvemaks. Meil oli raske teda magnetresonantsuuringule saata. Lõpuks osutus see võimalikuks, aga Riias, seega mitte Valkale kõige lähemal. Selgus, et Mike vajas operatsiooni ja et tema hooaeg on läbi," selgitas serblane.

"Korraliku asjaajamise korral oleks võinud meie tulemused ehk paremad olla," oletas Zarkovic, kelle käe all võitis Valga-Valka terve hooaja peale vaid ühe kohtumise.

"Ta oli meie võtmemängija. Kui oleksime kohe teadnud, et ta vajab operatsiooni, oleksime saanud ehk klubina reageerida. Aga me ei suutnud mängijat isegi arsti juurde saata."

Valga-Valka klubi diskvalifitseeriti Eesti-Läti liigast veebruari lõpus pärast seda, kui rahaprobleemide tõttu oli võistkond laiali jooksnud - Valga-Valka ei saanud kaheks järjestikuseks mänguks võistkonda kokku.