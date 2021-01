Pärnu teenis Rapla üle järjekordse võidu

Avaveerandi võitis Pärnu napilt 21:19, kuid poolajaks oli võõrustajate edu juba kümnepunktiline (40:30). Teisel poolajal Pärnu enam Raplat ohtlikult lähedale ei lasknud ning võttis lõpuks kindla võidu.

Võitjate resultatiivseim oli 20 punkti visanud Lauris Blaus, kes korjas ka kaheksa lauapalli. Robert Valge lisas 14, Edon Maxhuni 13 silma. Rapla särgis viskas Saimon Sutt 14 punkti. Al-Wajid Aminu ja Roberts Freimanis panustasid vastavalt 12 ja 11 silma.

Pärnu teenis kolme kaotuse kõrvale juba 12. võidu. Pärnu ja Rapla on käimasoleval hooajal läinud kokku kolmel korral, kõik mängud on võitnud pärnakad. Rapla saldoks on kaheksa võitu ja seitse kaotust.