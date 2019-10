Pärnu Sadam tuli Rakvere Tarva vastu kaotusseisust välja ja võttis magusa võidu

Pärnu on kogunud nüüd kaks võitu, olles eelnevalt alistanud VALMIERA GLASS VIA 89:64. Esimeses voorus BK Liepajat 81:65 võitnud Rakvere saldo on seega 1-1.

Laupäeval peetakse Eesti-Läti korvpalliliigas ära kolm mängu. Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab Riia VEF-i, BC Kalev/Cramo sõidab külla Jurmala Betsafe'ile ning BK Ventspils kohtub BK Ogre meeskonnaga.