Pärnu andis Riia VEFile korraliku lahingu, kuid ikkagi kaotas

Veel poolteist minutit enne lõppu oli vahe veel vaid kuus punkti (74:80), kuid seejärel ei saanud pärnakad enam ühtegi korvi.

Pärnu, kes juhtis avapoolaja järel veel 41:37, resultatiivseimad olid Siim-Markus Post 19 ja Marko Stojadinovic 17 punktiga. VEFi ridades tegi enim pahandust Arturs Kurucs, kes viskas 24 punkti.

Kaotuseta jätkaval VEFil on nüüd tabelis üheksa võitu, Pärnu on nelja võidu ja seitsme kaotusega üheksas. Läti klubidel on hetkel kolmikjuhtimine - liider Ogrele (10-0) järgnevad VEF ja Ventspils (7-2).