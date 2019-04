OTSEPILT | Koduses korvpalli meistriliigas algavad veerandfinaalid: Tartu võõrustab Kalev/TLÜ-d

Mõlemas omavahelises põhiturniiri mängus jäid peale tartlased - vastavalt 75:66 ja 84:82, kirjutab basket.ee seeria eelvaates. Vigastusega on hooaja lõpuni väljas tartlaste leedulasest ääremängija Tautvydas Slezas. Eesti-Läti veerandfinaalseerias jäi Tartu kahe mängu kokkuvõttes alla BC Kalev/Cramole 118:180 (59:84 ja 59:96). Tartu resultatiivseimaks on tänavu tõusnud 19-aastane Arnas Velicka, kes on keskmiselt kogunud 19,2 punkti, 4,4 lauapalli ja 5,7 söötu mängu kohta.

Tallinna Kalev jäi Eesti-Läti liiga play-off mängudest napilt eemale, kui kaotas põhiturniiri viimases mängus Pärnule 85:91. Poole hooaja pealt Kaleviga liitunud Ronald Eric Mc Ghee Jr on keskmiselt visanud 16,1 punkti, võtnud 3 lauapalli ja jaganud 3 söötu mängu kohta.

Antud paari võitja kohtub poolfinaalis TALTECHI meeskonnaga.