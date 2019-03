OTSEPILT | Kas Pärnul õnnestub Tartut sügisese kaotuse eest nahutada?

Pärnu (10-15) ja Tartu (12-11) olid viimati vastamisi 17. oktoobril. Kodumeeskond läks 20:17 juhtima, aga Tartule kuulus poolaeg 44:37. Külalised suurendasid viimaseks neljandikuks vahe 12 punktile ja kuigi pärnakatel õnnestus 2.15 enne lõppu seisuks 73:75 teha, teenis Tartu kokkuvõttes 82:76 võidu. Arnas Velicka viskas üleplatsimehena 25 punkti, Pärnu parimad olid võrdselt 17 punkti toonud Henri Wade-Chatman ja Mihkel Kirves.

Eesti liigas on Pärnu play-off koha kindlustanud isegi siis, kui viimased kolm mängu kaotatakse, sest mõlemad kohtumised BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna vastu on võidetud. Küsimus on aga koht esikaheksas, mille saavutamiseks tuleb esmalt alistada Tartu Ülikool. Kuna hooaja esimeses mängus tunnistati Tartu paremust, siis kaotus nüüd tähendaks ühisliiga play-offist välja jäämist, sest vahe tartlastega oleks antud juhul juba kolm võitu. AVIS UTILITAS Rapla on omavahelised mängud võitnud ja seega ei piisaks Pärnule enam ka ainuüksi Betsafe Jurmala ning Tallinna Kalev/TLÜ alistamisest.

Tartu meeskonnal seisab ees veel viis mängu. Lisaks Pärnule kohtutakse turniiritabeli lõpus paiknevate Valga-Valka ja Läti Ülikooliga ning hooaja kahes viimases mängus ollakse võõrsil vastamisi Riia VEF-i ja Jurmalaga. Koha kindlustamiseks esikaheksas tuleb juurde saada kaks võitu - nii poleks enam Pärnul varianti neist mööduda ja samuti Kalev/TLÜ-l, kes on mõlemad omavahelised mängud Tartule kaotanud.

Arnas Velicka ja Kregor Hermet on Tartu resultatiivseimad 19,4 ning 15,9 punktiga. Tautvydas Šlezas on kätte saanud 10,3 ja Julius Kazakauskas 8,3 lauapalli.

Pärnu poolelt on Demetre Rivers toonud keskmiselt 17,7 ja Mihkel Kirves 14,9 punkti. Kirvese nimel on ka 8,6 lauapalli mängu kohta, Justin Alexander Alstonil on neid 5,8.