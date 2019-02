OTSEPILT | Hõreda koosseisuga Valga-Valka üritab lahingut anda Riia VEF-ile

Konarlikult kulgenud Valga-Valka hooaeg on sisuliselt läbi, võimalik, et mängida on jäänud veel vaid kuus mängu. Võimalus Eesti-Läti liigas esikaheksasse pääseda on praktiliselt olematu, ent ühte Eesti klubi edestada ja koduses liigas veerandfinaali pääseda on teoreetiliselt teostatav. Selleks tuleb aga võita Riia VEF-i või 19. märtsil BC Kalev/Cramot. Lisaks on vaja seljatada BK Liepaja, Tallinna Kalev/TLÜ, Tartu Ülikool ja TalTech. Kui peaks tekkima olukord, kus Valga-Valka nopib kuuest viimasest mängust viis võitu ja Pärnu Sadam, Kalev/TLÜ või Tartu ei suuda enam kordagi vastasest parem olla, pääseks piirilinna tiim play-offi, kirjutab basket.ee.

Valga-Valka läheb VEF-i vastu kümne mehega, viimati lahkus võistkonnast Martin Jurtom. Lynden Bernard Rose Jr on seni visanud keskmiselt 15,3 ja Dashawn King 10,1 punkti. Rose'i nimel on veel 9,0 lauapalli ning prantslasel Sade Aded Husseinil on neid 5,5.

VEF-i resultatiivseim on Mareks Mejeris 12,7 punktiga, aga kuna tema esindas alles esmaspäeval võõrsil Läti koondist MM-valikmängus Montenegro vastu, siis on küsimärgi all, kas 207cm pikkune suur äär on 48 tundi hiljem ka koduklubi eest platsile jooksmas. Mejerisele järgneb ameeriklasest mängujuht Glenn Miller Cosey, kes kahe mängu kohta toonud 12,0 silma. Steve Zack on kätte saanud 7,8 ja Mejeris 5,6 lauapalli.